مكياجك الصيفي بنفحات الريفييرا من شانيل

الـ"ريفييرا" هي مصدر وحي لجمالك هذا الصيف وهي الوجهة المفضّلة لغابرييل شانيل Gabrielle Chanel حيث وجدت فيها الجمال والسكينة والهدوء. فمن لون البحر الأزرق إلى السماء الصافية، فالشمس الذهبية مزيج لا ينسى يذكرنا بجمال الصيف وروعته. لهذا نجد مجموعة مكياج صيف 2015 من شانيل CHANEL هي امتداداً لذكريات الموسم مع مجموعة مكلّلة بالأزرق اللازورديّ وضوء الشمس المشع.

مكياج منعش من شانيل

تألقي هذا الصيف كغيره من المواسم بمجموعة مميّزة وراقية من مكياج شانيل، حيث استوحي هذه المرة من الريفييرا بجمالها.

إليك مجموعة واسعة من أجمل مستحضرات التجميل التي تسهوي كل امرأة وتليق بجميع ألوان البشرة .

فمن بودرة الوجه البرونزيّة إلى أقلام العيون التي تضيء نظرتك، فحمرة الشفاه الصارخة. وصولاً إلى طلاءات الأظافر التي لا تكتمل إطلالتك من دونها.

شاهدي المجموعة واختاري منها ما يعجبك .