محامى الفنانة شمس: نيابة الهرم أخلت سبيل موكلتى وسعد الصغير بعد التصالح

أكد عاصم قنديل محامى الفنانة شمس أن نيابة الهرم أمرت بصرف موكلته والمطرب سعد الصغير من سرايا النيابة بعدما أقرا بالتصالح أمام وكيل النائب العام.

وأضاف قنديل فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن نيابة الهرم استعلمت من المباحث عن وجود أحكام قضائية صادرة ضد شمس أو سعد الصغير، فتبين أن الراقصة شمس صادر ضدها حكم غيابى بالسجن 10 سنوات لاتهامها بخطف طفلة من دار الايتام ولكن تم اتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة مرة أخرى، فتم صرفهما.

وكشفت التحقيقات أن المطرب سعد الصغير كان متزوجا من المطربة شمس وانفصلا لكن كان يلح عليها بالعودة ولكنها رفضت وهو ما دفعه للتوجه لشقتها فحدثت مشادة بينهما .