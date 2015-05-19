الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على 3 حرائق منفصلة دون خسائر

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على 3 حرائق منفصلة فى عدة مناطق بمراكز الخارجة والفرافرة والداخلة، حيث تمت السيطرة على حريق فى قطعة أرض زراعية على مساحة 3 أفدنة بقرية أبو الهول الزراعية ملك أحد المواطنين يدعى: أحمد حسن عبد العال، حيث نشبت النيران فى محصول القمح وامتدت إلى الأراضى المجاورة له المملوكة لأحد المزارعين، ونتج عن الحريق تفحم 15 طن برسيم حجازى و100 حمل من التبن وقدرت الخسائر بـ50 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر رقم 614 إدارة مركز شرطة الفرافرة لعام 2015م، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة حريق ثانى بإحدى الشون المقامة بإحدى الأراضى الزراعية يملكها المدعو سعيد أحمد متولى مقيم بقرية القلمون بمركز الداخلة، ونتج عن الحريق احتراق كمية من الدريس والتبن قدرت قيمتها بنحو 3 آلاف جنيه، فيما اتهم صاحب الأرض اثنين من جيرانه بالتسبب فى إشعال النيران بأرضه، وتحرر المحضر رقم 731 إدارى قسم شرطة الداخلة لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود بحظيرة ماشية بقرية ناصر التابعة لمركز الخارجة، حيث نتج عن الحريق احتراق كمية من الأخشاب قدرت قيمتها بنحو 7 آلاف جنيه، وتم تحرير المحضر رقم 1486 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.