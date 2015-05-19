ضبط تشكيل عصابى لسرقة "التكاتك" تحت تهديد السلاح بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، برئاسة الرائد محمود جلال الشريف، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التكاتك بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على تشكيل عصابى قام بسرقة دراجة نارية من عامل تحت تهديد السلاح.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أسعد الزكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث، والرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز، والنقيبان أحمد طلعت وأحمد تعيلب معاونى مباحث المركز، وتبين من التحريات تقدم بشاى ح ر ج 15 عاما عامل ويقيم بناحية البواريك دائرة مركز المنشاة، ببلاغ يفيد بأنه أثناء قيادته دراجته النارية "توك توك" بدون لوحات معدنية بذات الناحية وقيامه بتوصيل ثلاثة أشخاص لقرية بندار الكرمانية دائرة المركز وحال وصولهم فوجئ بشخصين آخرين ينتظران فقاموا بالتعدى عليه والاستيلاء على الدراجة النارية تحت تهديد السلاح الأبيض ولاذوا بالفرار.

وتم وضع خطة بحث من أهم بنودها تحديد المشتبه فيهم والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع بالقرية والقرى المجاورة وفحص خط سير المجنى عليه فى وقت استقلال المتهمين للتوك توك أثناء ارتكاب الواقعة عرض صور المشتبه فيهم والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع.

وأسفرت جهود فريق البحث من خلال التحريات وجمع المعلومات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم حمادة ص ف أ، وشهرته فزاع 28 عاما، ورجب ع ع 45 عاما عامل والمسجل جنائياً شقى خطر فئة "ج"سرقات، وأحمد ن ع 33 عاما عامل، ويحيى فر خ وشهرته أبو النوم 41 عامل، وحمدى.ع.ع 41 عاما عامل والمسجل جنائياً شقى خطر فئة "ج" سرقات عامة، و"حافظ م أ" وشهرته "عربى ناموس" سن 48 نجار ويقيم شارع المنشية ودائرة مركز أخميم والمسجل جنائياً شقى خطر فئة "ج" نصب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة الثانى والثالث سلاح أبيض مطواة قرن غزال بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأنهم قاموا بإخفاء الدراجة النارية " توك توك " لدى الرابع وأرشد الأخير عن مكان إخفائه، حيث تم ضبطه كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى وضبط المتهم الهارب تحرر عن ذلك المحضر رقم 58 أحوال المركز، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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