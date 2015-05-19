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سيدة تقتل شقيقها بسبب الخلاف على منزل فى بولاق الدكرور

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سيدة تقتل شقيقها بسبب الخلاف على منزل فى بولاق الدكرور سيدة تقتل شقيقها بسبب الخلاف على منزل فى بولاق الدكرور
غرست سيدة سكيناً فى بطن شقيقها بسبب الخلاف بينهما على الميراث بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقل الضحية إلى المستشفى، والقبض على القاتلة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد عصام العمارى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغاً من الأهالى بمقتل مواطن، فانتقل المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ومعاونه الرائد طارق مدحت إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشادات كلامية دارت بين سيدة وشقيقها ادت إلى حادث القتل.

وأضافت تحقيقات العقيد عمرو حسن نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، أن هناك خلافا بين القتيل وشقيقته على منزل، تطورت إلى مشاجرة استل من خلالها المتهمة سكينا من المطبخ وغرستها ببطن شقيقها فأردته قتيلا، وتم القبض عليها وأحالها اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة للنيابة.

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مصر 365