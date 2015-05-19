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معمل متفحرات بأحراز قضية أنصار بيت المقدس

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معمل متفحرات بأحراز قضية أنصار بيت المقدس معمل متفحرات بأحراز قضية أنصار بيت المقدس
كشفت الأحراز المقدمة فى القضية المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس قبل تأجيل الجلسة اليوم، عن وجود معمل لتصنيع المواد المتفجرة تم ضبطه، بحوزة ثلاثة من المتهمين بالقضية، والذى تضمن زجاجات فازغة، وأدوات معمل، وماسكات أقنعة، وإطارات كاوتش، وقفاذ أيدى وحبالا وسلوكا كهربائية، وأقنعة واقية من الغاز، ولوحات معدنية معدة لكتابة أرقام سيارات، وأخرى مسجلا عليها أرقام وأحذمة عمليات، وقميص واقى.

كما ضم المعمل، زجاجات أخرى مبيدة الحجم، ومواد كيميائية سائلة تساعد على الانفجار، وأجهزة كمبيوتر لاب توب، والهواتف المحمولة، وشواحن موبايلات.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس، والمنعقدة الآن بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشارحسن فريد.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

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مصر 365