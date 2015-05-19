الكاف يرفض إلغاء إيقاف نجم الإفريقي قبل مواجهة الأهلي

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إلغاء البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها نجم فريق الإفريقي التونسي صابر بن خليفة في مواجهة الأهلي بذهاب دور الـ16 للكونفدرالية.

وأفاد موقع (كوورة) التونسي بأن الكاف أخطر النادي الإفريقي بأن اللاعب الدولي صابر بن خليفة سيغيب رسميا عن مواجهة الإياب ضد الأهلي.

وكان خليفة قد تلقى إنذارين في مباراة فريقه ضد الأهلي بملعب السويس التي خسرها 2-1، طرد على إثرهما خارج الملعب.

ويحل الأهلي ضيفا على الإفريقي يوم 6 يونيو المقبل في مواجهة الإياب، ويحتاج للتعادل بأي نتيجة حتى يتأهل لدور المجموعات.