أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك: علمنا بما سيحدث قبل المباراة وجمهور سانجا اعتبرنا فائزين

Google+ Print
الزمالك: علمنا بما سيحدث قبل المباراة وجمهور سانجا اعتبرنا فائزين الزمالك: علمنا بما سيحدث قبل المباراة وجمهور سانجا اعتبرنا فائزين

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أنه تنبأ بما سيحدث في مباراة الفريق أمام سانجا باليندي الكونجولي قبل انطلاقها.

وأشار يوسف إلى أن بعض جماهير سانجا رفعت لافتة مكتوب عليها (2-1 للزمالك) عقب انتهاء المباراة بعدما رأوه من فضيحة تحكيمية في أرض الملعب.

وخسر الزمالك بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 الثاني للكونفدرالية أمام سانجا باليندي الكونجولي، وسيخوض مواجهة العودة على ملعبه على أحد أيام 5 أو 6 أو 7 يونيو.

تحدث يوسف للبرنامج الإذاعي (ملعب 9090) قائلا:"أثناء مغادرتنا مقر إقامتنا بالمدينة التي استضافت المباراة، وقفنا ترانزيت لنجد فريق سانجا معنا على نفس الطائرة".

وتابع "كان هناك 4 أشخاص يرتدون زيا يحمل شعار الكاف، سألتهم بالإنجليزية هل أنتم حكام المباراة؟ أجابوني بلا، قمت بتصويرهم ".

وأضاف "عندما وصلنا الملعب وبدأنا الإحماءات، وجدت أن هؤلاء الأشخاص الـ4 هم طاقم التحكيم، لهذا تنبأت بما سوف يحدث في المباراة".

وأردف "الزمالك قدم مستوي طيب في المباراة خاصة الشوط الثاني بعد تغييرات جوزفالدو فيريرا، لم نستحق الخسارة".

وأتم "مباراة العودة ليست سهلة لكن نستطيع الفوز والتأهل. لن أتحدث عن لقاء الذهاب، رئيس النادي يستطيع جلب حقوق الفريق. جماهير سانجا بعد المباراة قامت بتحية الزمالك، وكان هناك شخصا يحمل لافتة مكتوب عليها الزمالك 2 سانجا 1".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو