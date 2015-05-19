الزمالك: علمنا بما سيحدث قبل المباراة وجمهور سانجا اعتبرنا فائزين

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أنه تنبأ بما سيحدث في مباراة الفريق أمام سانجا باليندي الكونجولي قبل انطلاقها.

وأشار يوسف إلى أن بعض جماهير سانجا رفعت لافتة مكتوب عليها (2-1 للزمالك) عقب انتهاء المباراة بعدما رأوه من فضيحة تحكيمية في أرض الملعب.

وخسر الزمالك بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 الثاني للكونفدرالية أمام سانجا باليندي الكونجولي، وسيخوض مواجهة العودة على ملعبه على أحد أيام 5 أو 6 أو 7 يونيو.

تحدث يوسف للبرنامج الإذاعي (ملعب 9090) قائلا:"أثناء مغادرتنا مقر إقامتنا بالمدينة التي استضافت المباراة، وقفنا ترانزيت لنجد فريق سانجا معنا على نفس الطائرة".

وتابع "كان هناك 4 أشخاص يرتدون زيا يحمل شعار الكاف، سألتهم بالإنجليزية هل أنتم حكام المباراة؟ أجابوني بلا، قمت بتصويرهم فيديو".

وأضاف "عندما وصلنا الملعب وبدأنا الإحماءات، وجدت أن هؤلاء الأشخاص الـ4 هم طاقم التحكيم، لهذا تنبأت بما سوف يحدث في المباراة".

وأردف "الزمالك قدم مستوي طيب في المباراة خاصة الشوط الثاني بعد تغييرات جوزفالدو فيريرا، لم نستحق الخسارة".

وأتم "مباراة العودة ليست سهلة لكن نستطيع الفوز والتأهل. لن أتحدث عن لقاء الذهاب، رئيس النادي يستطيع جلب حقوق الفريق. جماهير سانجا بعد المباراة قامت بتحية الزمالك، وكان هناك شخصا يحمل لافتة مكتوب عليها الزمالك 2 سانجا 1".