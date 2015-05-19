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كوبر: أتفهم ظروف إلغاء المباراة.. هذا أفضل للأندية

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كوبر: أتفهم ظروف إلغاء المباراة.. هذا أفضل للأندية كوبر: أتفهم ظروف إلغاء المباراة.. هذا أفضل للأندية

أبدى هيكتور كوبر مدرب منتخب تفهمه للظروف التي أدت لإلغاء مباراة الفريق مع منتخب بوروندي.

وقال كوبر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري:"أقدر تماما لماذا ألغيت المباراة، كنت أرغب في رؤية اللاعبين الجدد إلى جانب القدامى في المعسكر".

وأضاف "فضلت إنهاء المعسكر لارتباط الأندية بمباريات الدوري يوم 24 مايو المقبل".

وأتم "أنا متفائل للفترة القادمة، لدي حلول لمثل هذه المشكلات. سأحاول تعويض المعسكر بمحاضرات نظرية مدعومة بلقطات الفيديو".

وكانت المباراة الودية المفترض إقامته يوم الخميس المقبل بالقاهرة بين مصر وبوروندي قد تم إلغاؤها لعدم وصول الفريق الضيف لأسباب سياسية في بلاده.

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