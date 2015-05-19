وزير الطيران المدني : طرح 28 ألف مقعد علي خط طيران جديد بين الغردقة وجورجيا

أعلن الطيار حسام، كمال وزير الطيران المدني أن شركة «اير كايرو» ستقوم بتشغيل خط طيران جديد بين الغردقة وجورجيا، وأنه سوف يتم عرض 28 ألف مقعد حتى شهر أكتوبر القادم خلال جدول التشغيل الصيفي بين جورجيا والغردقة لتشجيع حركة السياحة هناك.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أركيل ديزولشافيلى، سفير جورجيا في مصر، وشكر السفير، وزير الطيران على الدعم الذي قدمته الوزارة لتشغيل الخط المنتظم الذي يربط بين العاصمة الجورجية «تبليسي» ومدينة شرم الشيخ السياحية، حيث تم تشغيل 3 رحلات منتظمة من تبليسى إلى شرم الشيخ، وتم نقل 15 ألف راكب حتى الآن، وحضر الاجتماع ياسر الرملي رئيس شركة «اير كايرو» .

وقال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، أنه في إطار سياسة وزارة الطيران المدني في ربط مطارات الجذب السياحي المصرية مع الدول الأوربية فإن الوزارة تشجع الشركات المصرية على تشغيل رحلات ربط مباشرة، وفي هذا الإطار سوف تقوم شركة «اير كايرو» بتسيير 4 رحلات منتظمة من تبليسى إلى الغردقة اعتبارا من 2 يونيو القادم.

ومن جانبه أكد ياسر الرملي رئيس شركة «اير كايرو»، أن تشغيل الرحلات الجديدة يأتي إيمانًا من الشركة بضرورة تضافر الجهود المبذولة لإعادة حركة السياحة خاصة سياحة الشواطئ بمدن البحر الأحمر، التي تعد من أجمل شواطئ العالم وأكثرها جذبًا.

يذكر ان عدد سكان جورجيا يصل الى 5 ملايين مواطن وعاصمتها تبليسى ويحدها كل من تركيا وروسيا وارمينيا وأذربيجان.