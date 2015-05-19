تأجيل محاكمة 213 من عناصر بيت المقدس لـ 11 يونيو لطلب الدفاع

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية لجلسة 11 يونيو المقبل لطلب الدفاع وانتقال موظف من الشهر العقارى إلى السجن لتحرير موكلات لمن يرغب من المتهمين لأهلهم وعرض 16 متهما على طبيب السجن وتكليف النيابة العامة بتحديد موقف المتهم 177 عما إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.



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