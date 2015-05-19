بالصور.. ضبط 334 مخالفة خلال حملة مرورية بمطرح شارك فيها مدير الأمن

أشرف اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، ميدانيا على الحملة المرورية التى نظمتها إدارة مرور مطروح، اليوم الثلاثاء، برئاسة العميد هانى خير، مدير الإدارة، عند منطقة مساكن اللوكس، بشارع الجلاء بوسط مدينة مرسى مطروح، وشارك فى التأمين عناصر من القوات المسلحة والشرطة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 334 مخالفة مرورية متنوعة، وتم التصالح الفورى فى 77 مخالفة وتحصيل مبلغ 10850 جنيها.

وقال مدير أمن مطروح، إن هذه الحملة تأتى فى إطار الحملات المرورية، الصباحية والمسائية المكثفة، التى تقوم بها إدارة مرور مطروح، بشكل يومى بشوارع مدينة مطروح، وعلى الطريق الدولى، الإسكندرية – مطروح - السلوم.

وأضاف أن مروره على الخدمات والمواقع الشرطية، لتحفيز الضباط والأفراد، وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة، وحثهم على اليقظة الدائمة، وبذل مزيد من الجهد، مع العمل على حسن معاملة المواطنين.



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مدير أمن مطروح ومدير إدارة المرور خلال الإشراف الحملة



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عناصر القوات المسلحة والشرطة فى تأمين الحملة المرورية



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تحصيل غرامات فورية وتحرير مخالفات خلال الحملة

بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على حملة مرورية ويتفقد الأكمنة والحراسات

بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على حملة مرورية وضبط 291 مخالفة

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