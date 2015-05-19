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القضاء الإدارى يقضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم عودة خالد زين لرئاسة اللجنة الأوليمبية

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القضاء الإدارى يقضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم عودة خالد زين لرئاسة اللجنة الأوليمبية القضاء الإدارى يقضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم عودة خالد زين لرئاسة اللجنة الأوليمبية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقام من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الرياضة بتجميد خالد زين من رئاسة اللجنة الأوليمبية، لحين الفصل فى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقبول الاستشكال المقدم من خالد زين للاستمرار فى تنفيذ الحكم، بما يعنى استمرارًا فى تنفيذ الحكم.

واختصم الاستشكال الذى حمل رقم ٥٠٦٣٦ لسنة ٦٩ ق، وزير الشباب والرياضة والمستشار خالد زين بصفتهم، حيث ذكر أن زين أقام الدعوى رقم ٣٨٥٤٣ لسنة ٦٩ ق، وحصل على حكم من الدائرة الثانية بوقف وتنفيذ قرار وزير الرياضة بتجميده من رئاسة اللجنة الأوليمبية وعودته إلى العمل لممارسة اختصاصاته.

ودفع محامى خالد زين ببطلان صحيفة الأشكال عملا بالمادة ٧٦ من قانون المحاماة، وأن كل الوقائع الواردة به قبل صدور الحكم ولا توجد وقائع بعد صدور الحكم، كما دفع بطلان صحيفة الأشكال المقدمة من أحمد عبد المطلب لأنه كان وكيلًا عن خالد زين ومازال التوكيل بحوزته.

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مصر 365