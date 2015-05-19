إعادة دعوى إغلاق مقار "هيومن رايتس ووتش" لتدخلها بالشأن المصرى للمرافعة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة دعوى المحامى شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى تطالب بإغلاق مقار منظمة هيومن رايتس ووتش، وكافة المنظمات الأجنبية العاملة بمصر، بدون ترخيص من الحكومة ، مع منعها من إصدار تقارير تتعلق بالشأن المصرى، للمرافعة وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى.

ذكرت الدعوى المودعة برقم 76972 لسنة 68 قضائية أن تقريرا صدر عن المنظمة قبل أيام من ذكرى فض اعتصام الإخوان حول ذكرى رابعة والنهضة، ووصفت الدعوى التقرير بالمشوه لاعتماده على أكاذيب وزعم التركيز على الشأن المصرى، مع تعمد تجاهل ما تفعله دولة الكيان الصهيونى بغزة.

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