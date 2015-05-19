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إلغاء ودية مصر وبوروندي

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إلغاء ودية مصر وبوروندي إلغاء ودية مصر وبوروندي

ألغيت مباراة منتخب مصر أمام بوروندي الودية والتي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، بسبب تعذر وصول الضيوف.

وكان من المقرر أن تلعب وديا أمام بوروندي في الإسكندرية يوم الخميس المقبل.

ولكن فشلت مساعي بوروندي في الوصول إلى القاهرة، بسبب توقف رحلات الطيران من مطار بوجومبورا للظروف السياسية التي تعيشها البلاد.

وانتظر اتحاد الكرة وصول منتخب بوروندي إلى مصر على نفس الطائرة التي أقلت الزمالك من الكونجو عقب مباراة سانجا باليندي، وهو ما لم يحدث.

وفشل منتخب بوروندي في التوجه إلى القاهرة مباشرة من مطار بوجومبورا.

ويواجه معسكر منتخب مصر خطر الإلغاء بعد تعذر وصول بوروندي.

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