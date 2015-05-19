عواد: كنت أتوقع الانضمام لمنتخب مصر

قال محمد عواد حارس المصري البورسعيدي أنه كان يتوقع أن ينضم لمعسكر منتخب مصر الجاري، وهو ما لم يحدث.

ويلعب عواد معارا إلى المصري من الإسماعيلي حتى نهاية الموسم.

وتابع عواد في تصريحات لـFilGoal.com: "كنت أتوقع الانضمام لصفوف المنتخب بعد الانتظام في اللعب مع المصري".

وأضاف عواد "تلقيت مكالمة من أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب طالبني فيها بالاستمرار في المستوى الذي أقدمه مع المصري من أجل الانضمام للمنتخب".

وأتم عواد "على أي حال، لن يؤثر عدم انضمامي للمنتخب على مستواي، لأنني أرغب في الاستمرار في المشاركة أساسيا مع المصري قبل العودة للإسماعيلي".

يذكر أن معسكر منتخب مصر بات مهددا بالإلغاء، بعدما فشل منتخب بوروندي في الوصول إلى مصر قبل مواجهة الخميس الودية.