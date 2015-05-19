«تأديب وصلاحية القضاة» يمد أجل الحكم على الخطيب في إهانة الزند للأسبوع القادم

قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، اليوم الثلاثاء، مد اجل الحكم على الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار أحمد الخطيب، في القضية المتهم فيها بإهانة نادي القضاة، بما يمثل تشويهًا لصورة القضاء أمام الرأي العام والتحدث عنه بشكل غير لائق لدى وسائل الإعلام للاسبوع القادم

كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، تقدم ببلاغ ضد “الخطيب”، وادعى عليه السب والقذف، والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام انتقد فيها تدخل مجلس إدارة نادي القضاة ورئيسه في اختيار وزير العدل السابق، المستشار نير عثمان، بالمخالفة لأعراف السلطة القضائية.

وقال الخطيب، أمام قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، في شهر يونيو 2014، إنه حريص على صورة القضاء ولم تشكل اقواله أي اساءة للقضاة، بعكس تصريحات وتدخلات لشخصيات أخرى لم يؤاخذوا عليها وتمثل إساءة للقضاء