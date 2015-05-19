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عودة وفد الكنيسة القبطية بعد زيارته إلى روسيا

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عودة وفد الكنيسة القبطية بعد زيارته إلى روسيا عودة وفد الكنيسة القبطية بعد زيارته إلى روسيا

يعود وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء إلى القاهرة، بعد زيارته إلى روسيا لتفعيل أعمال اللجنة المشتركة للعلاقات بين الكنيسة الأرثوذكسية في والكنيسة الأرثوذكسية في روسيا.

وأشار القس بولس حليم عضو اللجنة المشتركة إلى أن الإجتماعات واللقاءات، أثمرت عن وضع تصور أولي لتبادل الطلاب بين الكنيستين القبطية والروسية، على أن تبدأ الكنيستين في تبادل البعثات في سبتمبر القادم.
> من الجدير بالذكر أن الكنيسة، قد قامت بتشكيل لجنة مشتركة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ومن الجانب الروسي المطران هيلاريون مسئول العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية، ومن الجانب المصري الأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس.


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