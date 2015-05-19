بالصور.. «شكري» يستقبل مبعوث الرئيس الكازاخستاني

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم، مبعوث رئيس كازاخستان وسفيرها السابق في القاهرة السيد بغداد اميرييف، تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل مزيد من تطويرها في مختلف مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وطالب المبعوث الكازاخستاني، مشاركة مصر ممثلة في الأزهر الشريف، في مؤتمر الأديان الذي تعتزم كازاخستان استضافته قبل نهاية هذا العام، لما للأزهر الشريف من مكانة رفيعة في العالم الاسلامي كمنبر رئيسي للإسلام الوسطي والاعتدال والتسامح.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، إن اللقاء تناول عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلي رأسها تطورات الازمة السورية وسبل تنسيق الجهود المشتركة بين البلدين في العمل علي توحيد رؤي المعارضة السورية المعتدلة بما يسمح بدعم جهود الحل السياسي للازمة لحقن دماء الشعب السوري البرئ، خاصة مع رغبة كازاخستان في استضافة اجتماع قبل نهاية هذا الشهر لممثلي المعارضة السورية.

اضاف المتحدث، أن المبعوث الكازاخستاني، أكد رغبة بلاده في تحقيق التنسيق الكامل مع مصر باعتبارها اكبر دولة عربية، ولدورها العام في تسوية الازمة السورية قبل استضافة بلاده لاجتماع وممثلي المعارضة السورية، وذلك في إطار التحضير الجيد الاجتماع ممثلي المعارضة السورية في القاهرة والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

واوضح عبد العاطي، أن الوزير شكري جدد خلال اللقاء التأكيد علي عناصر الموقف المصري تجاه الازمة السورية بحماية الدولة السورية، من مخاطر التفكك والتقسيم ووقف اعمال القتل اليومية للأبرياء وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء نظام ديمقراطي تعددي يحفظ لسوريا وحدتها الاقليمية، مشددا علي ضرورة محاربة التنظيمات الارهابية ووقف تدخلات أطراف إقليمية لها مطامع في سوريا.