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بنيامين نتانياهو سيحتفظ بالقرار النهائى فى المفاوضات مع الفلسطينيين

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بنيامين نتانياهو سيحتفظ بالقرار النهائى فى المفاوضات مع الفلسطينيين بنيامين نتانياهو سيحتفظ بالقرار النهائى فى المفاوضات مع الفلسطينيين

>اعلن مسؤول اسرائيلى الثلاثاء ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيحتفظ بالقرار النهائى فى اى مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين، بعد يوم من الاعلان عن تكليف وزير الداخلية الجديد سيلفان شالوم بملف المفاوضات.

وقال المسؤول الذى اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "رئيس الوزراء مسؤول عن المفاوضات، سيلفان شالوم سيجرى المحادثات مع الفلسطينيين برفقة اسحق مولخو المبعوث الشخصى لرئيس الوزراء".

اعلن نتانياهو الاثنين تكليف شالوم الذى يشغل منصب نائب رئيس الوزراء بالاضافة الى منصبه كوزير للداخلية بملف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وكان اسحق مولخو وهو محام مقرب من نتانياهو، شارك فى المفاوضات التى اجرتها وزيرة العدل فى حينه تسيبى ليفنى مع الفلسطينيين حتى انهيارها فى ابريل 2014.

وكانت ليفنى مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين فى السابقة حتى اقالها نتانياهو مع وزير اخر فى ديسمبر الماضى مما ادى الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وانتقد النائب الوسطى من المعارضة يائير لابيد تكليف شخصين بملف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وقال لابيد للاذاعة العامة "لم يكن بامكان تسيبى ليفنى التحدث مع محاوريها الفلسطينيين دون ان يسعى مولخو جاهدا لضمان ان لا تصل الى شيء".
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مصر 365

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