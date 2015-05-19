نبيل العربى يدعو لمضاعفة العمل الإقليمى والدولى لوقف إراقة الدماء بسوريا

دعا الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضرورة مضاعفة العمل الإقليمى والدولى لوقف إراقة الدماء فى سوريا، مؤكدا أهمية مشاركة المجتمع الدولى والمنظمات الدولية فى الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية عن طريق الحل السياسى.

أفاد بذلك بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم، مشيرا إلى أن ذلك جاء خلال لقاء العربى مع ستيفان دى ميستورا المبعوث الأممى إلى سوريا فى جنيف، حيث تناول اللقاء بحث تطورات الأزمة السورية.

وأكد البيان أن الجانبين تحدثا مطولا عن الحاجة الملحة لمضاعفة العمل الإقليمى والدولى لوقف إراقة الدماء فى سوريا وأن الأمين العام للجامعة شدد على أهمية مشاركة المجتمع الدولى والمنظمات الدولية فى الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية عن طريق الحل السياسى.

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