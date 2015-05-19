إيفا لونغوريا تلتقط سيلفي مع آشوريا راي في مهرجان "كان"

يبدو أنّ القرارت التي اتخذتها إدارة مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ68 لم تلقَ أذناً صاغية لدى النجوم. فخلال عرض فيلم carol في المهرجان، وقفت النجمة الشهيرة Eva Longoria على السجّادة الحمراء، والتقطت سيلفي من بعيد مع نجمة بوليوود الشهيرة Aishwarya Rai.

وبعد أن التقطت Eva البالغة من العمر 40 عاماً صوراً لها مع النجمة Aishwarya البالغة من العمر 41 عاماً من بعيد، وصلت النجمة إلى جانبها، وحضنتها، ثم التقطتا العديد من صور الـ"سيلفي" المميّزة على السجادة الحمراء سوياً.

يذكر أن ما يجمع النجمة Eva Longoria بالنجمة Aishwarya Rai، بالإضافة إلى كونهما سفيرتين لعلامة لوريال الشهيرة، الصداقة. وقد تعرّفتا إلى بعضهما منذ عدة سنوات خلال مهرجان "كان".