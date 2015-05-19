بالصور والمستندات...الممثلة رغد سلامة تؤكد أنها ليست متحوّلة جنسياً

أثارت الاتهامات التي طالت الممثلة اللبنانية رغد سلامة من قبل الممثلة المصرية علياء الحسيني بأنها ولدت ذكراً وخضعت لعملية تحوّل جنسي جعلتها تصبح أنثى، حفيظة الكثيرين أولهم رغد التي فضّلت الصمت في البداية لتقول علياء ما تريد قوله وتشهّر بها في البرامج والصحف كي تتمكن من مقاضاتها، وهو ما حدث فعلاً، إذ لجأت رغد إلى القضاء لمعاقبة علياء بالطرق القانونية، خصوصاً أنها تملك كافة المستندات التي تثبت أنها أنثى، وولدت أنثى، ولم تجر لها أي عملية جراحية في الأعضاء التناسلية خاصة بالتحوّل الجنسي.

"سيدتي نت" تِعرض لكم المستندات التي قدمتها رغد للقضاء، وهي عبارة عن صور شعاعية لأعضائها التناسلية وشهادة طبية تثبت أنها أنثى، كما نعرض نص الدعوى القضائية التي قدمتها رغد للمحكمة، إلى جانب صورة لرغد وهي صغيرة يتضح فيها أنها طفلة أنثى وليست ذكراً.