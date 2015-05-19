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بالصور: هيفا وهبي في كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد "مريم"

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بالصور: هيفا وهبي في كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد "مريم" بالصور: هيفا وهبي في كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد "مريم"

الثلاثاء 19-05-2015 20:54

يبدو أنّ مسلسل "مريم" للنجمة هيفا وهبي سيكون من أقوى الأعمال الرمضانية المنافسة خلال هذا العام. وقد بدأ الإعلان الترويجي عن  المسلسل يُلاقي نجاحاً كبيراً، منذ اليوم الأول لعرضه عبر شاشات التلفزة وقنوات "اليوتيوب". وتقوم هيفا بتجسيد شخصيّتين: الأولى لسيّدة أعمال كبيرة، تملك من المال والنفوذ ما يجعلها تسيطر على كلّ من حولها، والثانية تعود لفتاة بسيطة، فقيرة وبكماء، وتسكن في حارة شعبية، ولا تملك حتى نعمة النطق التي تعبّر بها عمّا تعيشه من مأساة في حياتها.

وقد شارف تصوير مسلسل هيفا على نهايته. واللافت في الأمر أنّ صنّاع العمل قاموا بحملة ترويجيّة للمسلسل على "إنستغرام"، حيث كانت تعرض الصفحة الرسمية للمسلسل صوراً من الكواليس والتحضيرات تُظهر هيفا مع النجوم الذين يشاركونها العمل. كما كانت هيفا وكلّ محبّيها، عند القيام بإعادة نشر صورة، يستخدمون هاشتاغ "Mariamseriesramadan2015".

يُذكر أنه يشارك هيفا في البطولة كلّ من خالد النبوي، أحمد صلاح السعدني، ريهام عبد الغفور، أمل رزق، تامر ضيائي، عمر السعيد. والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.

ويلاحظ أنّ هيفا اختارت ملابسها في المسلسل من أهمّ دور عرض الأزياء العالمية كي تلعب دور المرأة التي تملك كلّ شيء. لكنه لا معلومات لغاية الآن حول الطرف الذي تكفّل بنفقات شراء الملابس. فهل اشترت هيفا الملابس على نفقتها الخاصة؟ أم أنّه تمّ تخصيص ميزانية لهذا الأمر.

ويعدّ مسلسل "مريم" ثالث مسلسلات هيفا وهبي التلفزيونية بعد مسلسل "كلام على ورق" في رمضان 2014، ومسلسل "مولد وصاحبه غايب" الذي سيُعرض في رمضان هذا العام أيضاً. وتستكمل هيفا تصوير مشاهدها المتبقّية في هذا العمل المؤجّل منذ عدة سنوات، ويتناول شخصيّة فتاة فقيرة، تنقلب حياتها رأساً على عقب عند دخولها عالم رجال الأعمال أثناء فترة النظام السابق، حيث يتمّ كشف الأسرار والخبايا عن فساد النظام السابق.

المسلسل من بطولة هيفاء وهبي وفيفي عبده وحسن الرداد وباسم سمرة،  ومن تأليف مصطفى محرم، ومن إخراج عادل وجمال خزيم.

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سيدتي

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