وزير الزراعة يكلف «التعمير» و «استصلاح الأراضي» بدراسة مشاكل النوبيين وتذليل العقبات لهم

التقى الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم وفداً من ممثلي أهالي وابناء النوبة، لمناقشة الملف النوبي والقضايا الزراعية المتعلقة بأبناء النوبة.

> وأشاد ممثلي الملف النوبي بحفاوة الاستقبال، وترحيب الوزير بهم، وحرصه على علاج مشكلاتهم ولقائهم والتواصل معهم بشكل دائم، بينما نفوا ما ورد ببعض المواقع ان هناك اساءة طالت أي وفد نوبي حضر لوزارة الزراعة، لافتين ان أبناء النوبة تربطهم ببعضهم صلات قوية وانه لم يحضر الى الوزارة أى مواطن نوبي لتحديد موعد وتم لقاءه بشكل مهين، كذلك لا يوجد كيان يحمل اسم “التحالف النوبي” كما ذكرت احدى الصحف.

> واكد ممثلي الملف النوبي ضرورة أن يكون لأبناء النوبة حق في الاستفادة من المشروعات الجديدة بالمنطقة، كذلك علاج مشكلة الجمعيات الزراعية النوبية، وموقف جمية ادندان وقسطل التعاونية الزراعية بالنوبة القديمة ، والتي تم اشهارها برقم 752 لسنة 2012، مطالبين بسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بها.

> وطالب ممثلي أهالي النوبة أيضاً بضروة ان تمضى الدولة في اجراءات تقنين الوضع الخاصة بالنوبيين بوادى النقرة، كذلك علاج مشكلات الزراعات الشاطئية بالمنطقة.

> ومن جانبه أكد وزير الزراعة على احترامه الكامل لحقوق النوبيين، كذلك حرصه على علاج مشكلاتهم ، وعدم الاتفات الى الشائعات لافتاً ان الوقت الحالي يتطلب من الجميع التكاتف من اجل مصلحة الوطن، قائلاً: “ليس هناك نوبي وبحراوي ولكن كلنا مصريون نعمل من أجل هذا الوطن.

> وكلف هلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتذليل كافة العقبات والتيسير على أبناء النوبة في مشكلاتهم، وأوضح انه سيتم التواصل مع كافة الجهات التنفيذية المعنية للوصول الى حل لأزمات النوبيين بعد دراستها بشكل واف.