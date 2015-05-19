تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم بقتل الطفلة زينة لجلسة 2 يونيو

أجلت محكمة الأحداث ببورسعيد أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل الطفلة البورسعيدية إلى جلسة 2 يونيو المقبل لعدم حضور المتهم.

وقالت شيماء ريحان، والدة الطفلة زينة، لـ"اليوم السابع"، إن دفاع المتهم طلب إعادة سماع أقوال ضباط الشرطة والاطلاع على تقرير الطب الشرعى، مضيفة أن المتهم لم يحضر اليوم أولى جلسات المحاكمة.

وكان المتهم بقتل الطفلة زينة محمود كسبر قد تقدم بطعن على حكم سجنه 15 سنة، وتم قبول الطعن وإعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة جديدة.

- اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم بقتل الطفلة "زينة"

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