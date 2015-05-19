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قاضى "أنصار بيت المقدس"يتسلم خطاب إعدام 6 متهمين بالقضية أدينوا فى "عرب شركس"

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قاضى "أنصار بيت المقدس"يتسلم خطاب إعدام 6 متهمين بالقضية أدينوا فى "عرب شركس" قاضى "أنصار بيت المقدس"يتسلم خطاب إعدام 6 متهمين بالقضية أدينوا فى "عرب شركس"
سلمت النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا "بأنصار بيت المقدس" محكمة جنايات القاهرة الخطاب الوارد لها من مصلحة السجون، والذى يفيد بتنفيذ حكم الإعدام فى 6 متهمين بالقضية بعد إدانتهم فى قضية "عرب شركس" والتى قضى عليهم فيها بالإعدام.

كما تضمن الخطاب المقدم من ممثل النيابة العامة التصاريح الخاصة بدفن المتهمين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام عليهم.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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