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النائب العام يأمر باحتجاز رئيس تحرير جريدة البيان داخل قفص بـ"جنايات القاهرة"

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النائب العام يأمر باحتجاز رئيس تحرير جريدة البيان داخل قفص بـ"جنايات القاهرة" النائب العام يأمر باحتجاز رئيس تحرير جريدة البيان داخل قفص بـ"جنايات القاهرة"
أمر النائب العام المستشار هشام بركات باحتجاز رئيس تحرير جريدة البيان إبراهيم عارف داخل قفص بمحكمة جنايات القاهرة ومنع أى أحد من الاقتراب منه وتعزيز الخدمات الأمنية عليه لحين البدء فى إجراءات التحقيق معه من قبل نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، وذلك لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، بعد نشره شائعة اغتيال 6 وكلاء للنائب العام بطريق السويس القاهرة.

وحضر النائب العام المستشار هشام بركات فى زيارة قصيرة لمدة نصف ساعة إلى مكتب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس الاستئناف للتأكد من سير إجراءات التحقيق.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أصدر قرارًا بضبط وإحضار رئيس تحرير جريدة البيان الكاتب إبراهيم عارف، بسبب نشره أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث نشرت الجريدة، أمس الاثنين، على موقعها الإلكترونى خبرًا كاذبًا عن اغتيال 6 وكلاء نيابة بطريق السويس القاهرة.

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مصر 365