مباحث التموين تكشف اختلاس 20 ألف طن قمح فى شونة بالشرقية

قامت قوة من مباحث التموين بجنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على 20 ألف طن قمح، بشونة السلام لتجميع الأقماع الكائنة بالطريق العام "بلبيس- القاهرة الصحراوى"، وتم إحالة موظفين بالشونة ومؤجر الشونة للنيابة العامة.

البداية عندما تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد تامر السمرى مدير مباحث تموين الشرقية، يفيد ورود معلومات سرية إلى للمقدم ماهر سالم الضابط بمباحث التموين، عن قيام أمين شونة السلام لتجميع الأقماح الكائنة بطريق بلبيس القاهرة الصحراوى، بالتلاعب فى كميات استلام الأقماح من المزارعين وتوريدها لصالح التموين بكميات أقل من الكميات الحقيقة والاستفادة بفارق الأسعار من الدولة بقصد التربح، وذلك بالاشتراك مع مؤجر الشونة من الهيئة العامة للصوامع والتخزين.

وبعد إذن النيابة العامة تم تشكيل لجنة وتشميع الشونة بعد وجود اختلاس لكمية قدرها عشرون ألف طن أقماح وتحويل الموظفين ومؤجر الشونة للنيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 27581جنح مركز بلبيس.



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المقدم ماهر سالم الضابط بمباحث التموين أثناء ضبط القمح المختلس



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لجنة من التموين تعاين الشونة



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التحفظ على القمح المختلس