شاب يقتل والده بطلق نارى بطريق الخطأ بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية

أنهى شاب حياة والده السائق بطلق نارى، خرج منه أثناء عبثه بالسلاح بطريق الخطأ بمنطقة ابنى بيتك بالعاشر من رمضان، وتمكن ضباط مباحث قسم ثانى العاشر من ضبط الشاب والتحفظ على السلاح وإخطار نيابة العاشر للتحقيق برئاسة المستشار محمد جودة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء فريد مصطفى رئيس فرقة العاشر من رمضان، يفيد وقوع حادثة قتل بمنطقة ابنى بيتك دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود عبد المطلب بدران" سائق مصابا بطلق نارى أودى بحياته، وتم قيام نجله "أحمد" فى العشرينيات من العمر، أثناء قيامه بالعبث بسلاح نارى بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ، وتمكن ضباط مباحث قسم ثانى العاشر بإشراف اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، من ضبط الشاب والتحفظ على السلاح، وإخطار النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 3768 جنح القسم.