سمعت عن حساسية القمح؟!.. اعرف أعراض وأسباب إصابة طفلك بها

كثير من الأطفال يعانون من الإصابة بحساسية القمح التى تعرض الجهاز الهضمى لبعض الاضطرابات عند تناول الأغذية المحتوية على القمح مثل الخبز والكيك وغيرها. حساسية القمح

>تقول الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن حساسية القمح أو ما يطلق عليه علميًا داء الزلاقى celiac diseafe عبارة عن اضطراب بالجهاز الهضمى يستمر مدى الحياة فى الأغلب بسب عدم تحمله المادة الغلوثين والتى توجد بالقمح. أهم العلامات والأعراض المصاحبة للإصابة بحساسية القمح

>وتسكمل د. نهى قائلاً: "هناك بعض الأعراض التى تعطى مؤشرًا لإصابة الطفل بحساسية القمح وأهمها"

>1)إسهال متكرر وبصورة متواصلة.

>2) ألم بالبطن.

>3)انتفاخ بالبطن.

>4)نقص الوزن.

>5)بطء النمو

> أسباب إصابة الأطفال بحساسية القمح

>وتتابع د. نهى أنه حتى الآن لا يوجد سبب واضح لإصابة الأطفال بحساسية القمح إلا هناك بعض النظريات العملية التى تفسر أن هناك أسبابًا وراثية مثل قرابة الأب والأم من الدرجة الأولى بنسبة 5 إلى 10%.

> علاج حساسية القمح

>وأضافت د. نهى قائلة: "يتوقف علاج الأطفال الذين يعانون من حساسية القمح على الابتعاد عن عوامل التغذية التى تحتوى القمح مثل الكيك والخبز والمعجنات ومشروبات الشعير".

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365