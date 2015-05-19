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استبعاد مدير مدرسة بالهرم بعد إجرائه مكالمة مخلة مع إحدى المعلمات

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استبعاد مدير مدرسة بالهرم بعد إجرائه مكالمة مخلة مع إحدى المعلمات استبعاد مدير مدرسة بالهرم بعد إجرائه مكالمة مخلة مع إحدى المعلمات
قررت الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استبعاد معلم قائم بأعمال مدير مدرسة بإدارة الهرم التعليمية لإجرائه مكالمة مع إحدى معلمات المدرسة مخلة بالآداب وتحتوى على ألفاظ خارجة.

وأوضحت مديرة مديرية التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تكليف آخر بدلا منه، للقيام بأعمال مدير المدرسة، مشيرا إلى أنها كلفت مدير مكتب المتابعة بالمديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعلم المستبعد، مطالبة بضرورة وجود عقوبات رادعة تصل إلى حد الفصل من التربية والتعليم نهائيا لمن يثبت قيامه بأعمال خارجة.
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