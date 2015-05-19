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ضبط مصرى بالمطار حاول تهريب 220 ألف ريال سعودى إلى دولة خليجية

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تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، برئاسة العميد أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 220 ألف ريال سعودى، و15 ألف دولار أمريكى إلى دولة خليجية.

وأفاد مصدر بالمطار بأنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الاتحاد المتجهة إلى دولة خليجية، اشتبه رجال التأمين فى الراكب المصرى "م.ع" وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على المبالغ المالية.

كما أمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب، وجار عرضه على نيابة الشئون المالية والتجارية.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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