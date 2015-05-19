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«تروكولر» : الشركة ليست للبيع ولا نهدف للربح

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«تروكولر» : الشركة ليست للبيع ولا نهدف للربح «تروكولر» : الشركة ليست للبيع ولا نهدف للربح

أكد حسين مشرقى نائب رئيس شركة تروكولر لقطاع النمو والشراكات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الشركة ليست للبيع وذلك رداً على امكانية الاستحواذ عليها من جانب أحد الشركات العالمية، مثل صفقة استحواذ فيسبوك على تطبيق واتس آب الشهير.

 وأوضح مشرقى، والذى يقود العمليات التشغيلية للشركة بالمنطقة فى تصريحات صحفية، أن التطبيق مجانى، كما أن الشركة لا تهدف للربح لافتا إلى أنها تمتلك 1.6 مليار رقم محمول حول العالم وتقدم خدماتها ب 40 لغة منها اللغة العربية.

وأشار إلى أن تروكولر تستهدف تنمية قاعدة مستخدمى التطبيق، وإقامة شراكات محلية وعالمية.

وقال نامى زارينجالم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للاستراتيجية فى تروكولر: ” تروكولر وترودايلر استطاعا أن يكونا من أكثر التطبيقات شعبية بين مستخدمى الهواتف المحمولة فى المنطقة.

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