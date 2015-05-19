ضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية، من ضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر بمعمل طرشى بمركز منوف، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد من تحرير القضية رقم 6173 جنح مركز منوف لسنة 2015 ضد هانى .غ .ع ع . 41 عاما مسئول عن معمل طرشى بقرية كفر العشرى التابعة لمركز منوف، وتم ضبط (2) طن ملح طعام مجهول المصدر، تم التحفظ على المضبوطات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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