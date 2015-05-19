القبض على المتهمين الثالث والرابع فى اختطاف طفل نجع حمادى

ألقت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى القبض على المتهمين الثالث والرابع فى حادث اختطاف طفل نجع حمادى.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من العقيد ابراهيم سليمان يفيد ضبط كل من" وليد ع ا ح" 43 سنة عامل و"محمد ا ف" 35 سنة وأفادت الأجهزة الأمنية أن المتهمين مطلوبان فى قضيتى سلاح وهتك عرض وعثر بحوزتهما شريحة المحمول المستخدمة فى الاتصال بوالد الطفل ومساومته على مبلغ 2 مليون جنيه لتحريره وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الخامس ويدعى حمدى عزت.

كان الطفل أنطونويس هانى زكى تم اختطافه منذ 17 يوما على يد مسلحين أثناء ذهاب لأداء الامتحان برفقة والدته وتم تحرير الطفل وضبط 4 من المتهمين أثناء الفائدة فى فيلا تم تأجيرها بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى.