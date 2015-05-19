مقتل مسجلين والقبض على آخرين فى مطاردة بين الشرطة وتشكيل عصابى بالقليوبية

شهدت قرية جمجرة القديمة مركز بنها مطاردة بالرصاص بين رجال الشرطة وتشكيل عصابى من 4 مسجلين، أسفرت عن مصرع 2 والقبض على اثنين آخرين ضبط ربع كيلو هيروين و30 كيلو بانجو و3 قطع سلاح نارى، تم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية، قد وردت للمقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز بنها بقيام تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة والسلاح على نطاق واسع متخذين حدائق الموالح ستارا لهم تم عرض المعلومات على اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، فقامت قوة كبيرة من رجال المباحث قاده العميد حسام فوزى رئيس المباحث والعقيد عبد الله جلال مفتش المباحث، وشاركت فيها القوات الخاصة، وتم مداهمة الوكر.

وبادر المتهمون بإطلاق النيران فى محاولة للهرب، فتبادلت معهم القوات إطلاق الرصاص فلقى زعيم التشكيل مصرعه ويدعى "بهاء.ع" مسجل شقى خطر مخدرات ومقاومة سلطات ومتهم فى 15 قضيهة كذلك مصرع "عبد الصادق.أ" عاطل، وألقى القبض على كل من "سامى م ش" و"سيد م م" وبحوزتهما ربع كيلو هيروين و30 كيلو بانجو وبندقية خرطوش وبندقية آلى وفرد خرطوش، وتولت النيابة التحقيق