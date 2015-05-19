رئيسة وزراء تايلاند السابقة : واثقة من براءتي في قضية «الأرز»

أكدت ينجلوك شيناواترا، رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة، اليوم الثلاثاء، أنها واثقة من راءتها وأنها غير مذنبة، وذلك خلال حديثها للصحفيين في بداية محاكمتها، وفقاً لـ “سكاي نيوز عربية”.

وقالت “ينجلوك”: “أنا واثقة فى براءتى، وأتمنى أن تمنحني المحكمة العدالة وأن يسير كل شىء وفق إجراءات تقاضي سليمة بموجب القانون”.

وتواجه ينجلوك اتهامات بالتقصير في أداء واجبها في الإشراف على مشروع دعم الأرز المثير للجدل، الذي هدد مؤقتا عرش تايلاند كأكبر مصدر لهذه السلعة فى العالم.

وأطيح بينجلوك من منصبها بقرار قضائى قبل أسبوعين من الانقلاب العسكرى على حكومتها فى مايو.

وأدت نفس الاتهامات إلى استجوابها فى يناير، أمام البرلمان المعين من قبل الجيش التايلاندى، الذى خلص إلى منعها من ممارسة السياسة لخمس سنوات.

وأودعت ينجلوك كفالة قيمتها 900 ألف دولار أمريكى، وحظرت المحكمة سفرها خارج تايلاند دون إذن خلال محاكمتها، ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة لمحاكمتها فى الحادى والعشرين من يوليو.

ويرى أنصار ينجلوك أن القضية محاولة لتفكيك الإرث السياسى لأسرتها، التى حققت مرارا انتصارات كاسحة فى عدد من الانتخابات العامة التى عقدت خلال العقد الأخير.