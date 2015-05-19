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جمعة: نزيف إنبي؟ الأهلي عينه على الدوري

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جمعة: نزيف إنبي؟ الأهلي عينه على الدوري جمعة: نزيف إنبي؟ الأهلي عينه على الدوري

لا يهتم الجهاز الفني للأهلي بقيادة فتحي مبروك بتراجع نتائج فريق إنبي صاحب المركز الثاني في جدول الدوري.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي في تصريحات إذاعية لشبكة "الشباب والرياضة": "مع كامل الاحترام لإنبي، فهو فريق قوي ومحترم، ولكن لا يشغلني تراجع نتائجه".

وأضاف "تركيز الأهلي على المركز الأول فقط، فالدوري لم ينته، وفارق النقاط يمكن تعويضه، ولا زال لدينا فرصة، فلماذا نقتل الأمل؟".

وواصل "بدون شك تحسن النتائج في الفترة الأخيرة يؤدي إلى الهدوء والاستقرار والرضاء على أداء الفريق".

وأتم وائل جمعة "ولكن الرضا الأكبر في الأهلي هو الفوز ببطولة".

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان، أمامه الزمالك في الصدارة برصيد 63 نقطة، ثم إنبي 60 نقطة.

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