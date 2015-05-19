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الإذاعة الإسرائيلية: ممثلون عن دول عربية التقوا إسرائيليين فى الأردن

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الإذاعة الإسرائيلية: ممثلون عن دول عربية التقوا إسرائيليين فى الأردن الإذاعة الإسرائيلية: ممثلون عن دول عربية التقوا إسرائيليين فى الأردن
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أنه "علم" أن "ممثلين عن دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل التقوا مؤخرا ممثلين إسرائيليين فى اجتماع عقد فى الأردن". وأضافت أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة شاركوا فى الاجتماع.

ونقلت عن بعض الممثلين العرب القول إن "على دول المنطقة الاستعداد لواقع أمنى يتراجع فيه النفوذ الأمريكى فى المنطقة".

وذكرت أنهم "أبدوا الرغبة فى دفع التعاون بين دول عربية سنية وإسرائيل، لكنهم أشاروا إلى أن الجمود السياسى بين إسرائيل والفلسطينيين لا يسمح بمثل هذا التعاون".
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