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طيران التحالف يقصف مخازن أسلحة فى جبل نقم

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طيران التحالف يقصف مخازن أسلحة فى جبل نقم طيران التحالف يقصف مخازن أسلحة فى جبل نقم
شن طيران التحالف العربى بقيادة المملكة العربية اليوم الثلاثاء سلسلة غارات جوية على مخازن أسلحة فى جبل نقم الواقع شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن دوى انفجارات عنيفة سمع ، وأعمدة دخان كثيفة شوهدت جراء عملية القصف ، مشيرين إلى أن الطائرات لا تزال تحلق بكثافة فى ذات المنطقة.

وأفاد السكان بأن معظم المواطنين نزحوا من محيط الجبل.

وكانت غارة جوية استهدفت جبل نقم يوم الثلاثاء الماضى أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة أكثر من 300 معظمهم من المدنيين ،بحسب مصدر فى وزارة الصحة.

ويطلق الحوثيون المضادات الأرضية بشكل كثيف من عدة مناطق فى العاصمة صنعاء، تزامناً مع استمرار تحليق طائرات التحالف بشكل كثيف.
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مصر 365

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