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شخص يقتل طفلة في محاولة لسرقة قرطها الذهبي بأسيوط

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شخص يقتل طفلة في محاولة لسرقة قرطها الذهبي بأسيوط شخص يقتل طفلة في محاولة لسرقة قرطها الذهبي بأسيوط

 تمكن أهالي قرية المعابدة بمركز أبنوب بأسيوط ، من العثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الأماكن بالقرية وبها عدة طعنات بالجسم والرقبة بعد أن دام البحث عنها لمدة يومين.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية المعابدة يفيد تغيب الطفلة (هيام .ع. ع) 10 سنوات عن منزل أهلها بقرية المعابدة الشرقية دائرة مركز أبنوب من مساء السبت، أثناء لهوها مع الأطفال أمام المنزل بالقرية.

 وبعد البحث عن الطفلة تمكن الأهالي من  العثور عليها ملقاة بأحد الأماكن القريبة من منزلها، غارقة في الدماء وبها عدة طعنات في الرقبة والبطن والظهر، وأشارت التحريات التي قام بها المقدم محسن شريت رئيس المباحث، أنه أثناء قيام الطفلة باللهو أمام المنزل مع أطفال القرية عاد جميع الأطفال عدا المجني عليها وبحثوا عنها عند جميع أقاربها ولم يجدوها، الأمر الذي جعلهم يبلغون باختفائها.

 وأضافت التحريات أنهم أثناء البحث عن الطفلة عثروا عليها مذبوحة وملقاة في أحد الأماكن المغلقة غارقة في دمائها واختفاء القرط الذي كانت تلبسه بأذنها، مرجحين أن يكون القتل بهدف السرقة.

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