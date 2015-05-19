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لمسات لبنانية في مهرجان كان اليوم السادس

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لمسات لبنانية في مهرجان كان اليوم السادس لمسات لبنانية في مهرجان كان اليوم السادس

الثلاثاء 19-05-2015 07:21

تجتمع نجمات العالم على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، وخلال أيامه الماضية شاهدنا أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة، والبارحة حضرت التصاميم اللبنانية بشكل بارز على السجادة الحمراء .

اختارت الممثلة التركية جانسو ديري Cansu Dere بدلة بيضاء بتصميم عصري رائع مع رداء طويل يتبعها، فبدت متألقة كعادتها بأسلوبها الفريد، بينما ظهرت الممثلة الهندية المتألقة سونام كابور Sonam Kapoor بإطلالة لافتة بفستان مصنوع من الريش من تصميم إيلي صعب، وحمل فستان ميلاني لورانت Melanie Laurent توقيع المصمم زهير مراد فحصلت على إطلالة أنيقة.

ومن ناحية أخرى، ظهرت نجمة هوليوود الأنيقة إيفا لونغوريا بتصميم رمادي أنيق من Gabriela Cadena، وظهرت ليلي دونالدسون Lily Donaldson بفستان رائع وبراق حمل توقيع دار الأزياء الفرنسية Saint Laurent.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات من ليلة البارحة في مهرجان كان السينمائي.

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سيدتي