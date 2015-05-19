هكذا عرفت سونام كابور كرمز للأناقة البوليوودية

تنافس النجمة الهندية سونام كابور نجمات هوليوود الأنيقات بإطلالاتها الأنيقة في المحافل السينمائية حول العالم، فمع كل ظهور لها تبهرنا بإطلالة عصرية أنيقة أو بارتداء الساري الهندي الذي يحمل تصميماً مختلفاً وأنيقاً.

تتنوع إطلالات سونام كابور حتى لا نكاد نجد إطلالتين متشابهتين بين إطلالاتها المتعددة، ففي كل مرة تختار لوناً مخالفاً أو تصميماً جديداً لتعطي معنى جديداً للأناقة البوليوودية، وفي أيام مهرجان كان السينمائي هذا العام بدت سونام بأجمل إطلالاتها بفستان أزرق رائع من تصميم Ralph & Russo أبهرت به متابعيها حول العالم، وعادت لتؤكد على أناقتها من جديد بالساري الهندي المميز بلون سكري جذاب، وظهرت في آخر إطلالاتها في هذا المهرجان بتصميم ملفت من الريش يحمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، ولا يمكن أن نغفل عن ذكر إطلالاتها في هذا المهرجان في الأعوام السابقة، فلها إطلالة خالدة بفستان مورد رائع من Dolce & Gabbana في عام 2013، إضافة إلى إطلالتها الأنيقة التي جعلتها كواحدة من أجمل النجمات على السجادة الحمراء بفستان أسود ملكي من إيلي صعب .

ويمكننا القول أن سونام كابور هي الأجمل بالأزياء الهندية، ففي كل مرة تظهر بزي هندي مميز بتصميم عصري رائع، كما كانت النجمة المفضلة للمصمم السعودي محمد آشي، إذ حرص على أن يوقع إطلالاتها في عدد من المناسبات المختلفة التي بدت بها متألقة ومشرقة كعادتها.

جمعنا لك على الصور أعلاه إطلالات جميلة للنجمة سونام كابور، فشاهديها وشاركينا برأيك.