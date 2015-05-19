أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

ديور تقدّم "الحديقة السرّية 4 - فرساي"

Google+ Print
ديور تقدّم "الحديقة السرّية 4 - فرساي" ديور تقدّم "الحديقة السرّية 4 - فرساي"

الثلاثاء 19-05-2015 13:28

كشفت "ديور" Dior النقاب عن الفصل الرابع من قصة "الحديقة السرّية" Secret Garden الأسطوريّة، الحملة والفيلم لـ"ستيفن كلاين" من بطولة "ريانا"، اللذان تمّ تصويرهما في قصر "فرساي" وحدائقه.
يقدّم فيلم "الحديقة السرّية 4" Secret Garden IV مجموعة "روح ديور" Esprit Dior التي عُرضت في طوكيو في شهر ديسمبر من العام 2014. وتتجلّى طاقة المدينة الكبرى من خلال التصاميم التي ابتكرها "راف سيمونز"، المدير الفني لدار "ديور" Dior. أقمشة مغسولة ومطليّة بالزيت، تفاصيل من حبك الجاكار بنقش الأزهار المطبوعة على درجات حرارة عالية على الياقات وعلى الرُقع للألبسة الكبيرة الحجم: من جهة، كانت التقاليد اليابانية للمهارة الحرفية في صناعة الأقمشة واضحة للعيان. ومن جهة أخرى نجد الصوف الاسكتلنديّ، وقمصان من صوف شيتلاند، وتطريز بالزينة البراقة بتقنية "ترومب لوي" الظاهرية التي تعتمد الدرزة الحلزونية، ودرزة قرص العسل وأنماط أخرى معتمدة في الحبك الأوروبي. هنا يتقابل الشرق والغرب. ومن التباينات الإضافية: اللقاء بين "المرأة الزهرة" في سروال ضيّق وقميص فضفاض من مجموعة "كورول" Corolle وبين امرأة تحبّ الهواء الطلق وترتدي معطفاً كبيراً من القطن غير المعالَج، ناهيك عن ذكر المزج ما بين الليل والنهار، حيث اختلطت الفساتين المطرّزة بالزينة البراقة مع الفساتين القصيرة المصنوعة من الأقمشة الخام المغسولة التي تشبه الجلد، أو معاطف "بيكوت" القصيرة ذات الياقات الواسعة المصنوعة من اللبّاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي