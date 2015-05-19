عبد الواحد: لا أستغل جمهور الزمالك.. وتجربتي مع المقاصة فاشلة

هل لعبت جماهير الزمالك دورا مؤثرا في بقاء عبد الواحد السيد حارسا أساسيا للفريق علي مدار سنوات طويلة؟ لاعب مصر المقاصة الحالي يرد علي هذه المزاعم.

قال عبد الواحد في تصريحات تلفزيونية لقناة (صدى البلد):"ارتباطي الشديد بجماهير الزمالك ليس عيبا، فأنا زملكاوي أصيل، ولعبت بصفوف النادي ٢٣ سنة".

وأضاف "لكن لم أستغل ذلك ضد أحد زملائي، ولم أوظف الجماهير بالهجوم علي أحد، كما أن جماهير الزمالك لا يمكن استغلالها. لقد جلست احتياطيا لعصام الحضري وأحمد الشناوي أثناء إعارتهما للزمالك، ولم توجد مشكلة".

وواصل "كما أن جماهير الزمالك هتفت ضدي أكثر من مرة وطلبت منح الفرصة لحراس مرمى آخرين. وفي السنوات الأربعة الأخيرة لعبنا كل مبارياتنا بدون جمهور من الأساس لأسباب أمنية. من يفعل ذلك شخص مريض، وهذه ليست أخلاقي".

وعن تجربته الحالية مع فريق المقاصة أوضح عبد الواحد "بالأرقام، تجربتي مع المقاصة فاشلة، لعبت أول 11 مباراة في الدوري، ثم ابتعدت طويلاً عن المشاركة".

وأضاف "عدت للمشاركة بعد تعرض مصطفى كمال للطرد، ولعبت مباراتي الإسماعيلي وسموحة. هناك عدة عوامل، أهمها النقلة الكبيرة إلى المقاصة بعد 23 عامًا مع الزمالك، كنت مهزوزًا من الناحية النفسية".

وتابع: "ثبات التشكيل عامل مهم للغاية، لكن في أول الموسم افتقدنا هذه الميزة، لدرجة أنني لم أكن أعرف أسماء مدافعي المقاصة، مما صعب التواصل بيننا. أنا جاهز الآن نفسيًا، لقد وعدني إيهاب جلال مدرب الفريق باللعب أكثر من مرة ثم تراجع لأسباب لا أعلمها، لقد أبلغني بالمشاركة في لقاء الأهلي ثم استبعدني قبله بساعات".

وأتم "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، سأفسخ عقدي مع المقاصة، ولدي عدة عروض أخرى، لأنني أريد الاعتزال وأنا أشارك بشكل أساسي".