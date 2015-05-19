شوبير: رفضت الانضمام للزمالك و15 ألف جنيه بالمباراة مع المصري احتراما لتاريخي للأهلي

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق عن رفضه الانتقال للزمالك والمصري بعد إعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء عام 1997 قبل أن يقرر الاعتزال.

وقال شوبير عبر قناة (صدى البلد) التلفزيونية:"اتخذت قرار الرحيل خلال تقسيمة بتدريب الأهلي بعدما أعلن الألماني راينر هولمان مدرب الفريق أن الحضري سيكون الحارس الأول وبديله مصطفي كمال".

وأضاف "لقد كان مدرب الزمالك فاروق جعفر، وعرض علي الانضمام للنادي بعقد لمدة سنتين بمقابل مادي مغر".

وأوضح"كان أغلى لاعب يحصل على مبلغ يتراوح بين ١٠٠ إلى ١٢٠ ألف جنيه في الموسم. وعرض نادي الزمالك علي ١٥٠ ألف جنيه، لكنني رفضت واعتذرت للكابتن فاروق جعفر".

وأشار "أيوب الكرة المصرية" إلي أنه في نفس اليوم تلقى عرضًا آخر من عبد الوهاب قوطة رئيس النادي المصري البورسعيدي.

وتابع "كان عرضا مختلفا عن الزمالك، أتقاضى ١٠٠ ألف جنيه في الموسم، إضافة إلي ١٥ ألف جنيه لكل مباراة أشارك بها بصرف النظر عن النتيجة سواء انتهت بالمكسب أو الخسارة".

وأتم "رفضت كل محاولات الزمالك والمصري لضمي، احتراما لمشواري الطويل مع الأهلي، لذا قررت الاعتزال".