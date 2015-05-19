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لجنة حماية الصحفيين الأمريكية تدين اعتقال قطر لطاقم "بى بى سى"

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لجنة حماية الصحفيين الأمريكية تدين اعتقال قطر لطاقم "بى بى سى" لجنة حماية الصحفيين الأمريكية تدين اعتقال قطر لطاقم "بى بى سى"
أدانت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية اعتقال السلطات فى قطر فريق هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اثناء إعداد برنامج عن أوضاع العمال الأجانب الذين يعملون فى منشآت يتم تجهيزها لاستضافة نهائيات كاس العالم لكرة القدم عام 2022.

ودعت اللجنة الأمريكية التى تتخذ من نيويورك مقرا لها القطرية الى السماح للصحفيين المحليين والدوليين بأداء عملهم المهنى بحرية داخل البلاد.

وقال بيان صدر عن اللجنة إن هذه هى المرة الثانية التى تحتجز فيها السلطات القطرية صحفيين أجانب يقومون بتغطية الأحوال المعيشية للعمال المهاجرين واستجوابهم .

وأكد شريف منصور منسق شئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا باللجنة الأمريكية أن قطر تستطيع العمل على تحسين سُمعتها من خلال تنظيم زيارات للصحفيين ، لكن عليها أن تقبل بان وظيفة الصحفى ليست أن يقوم بدور موظف علاقات عامة ، وأضاف أن افضل سبيل لتحسين سمعة قطر هو السماح للصحفيين المحليين والدوليين باداء عملهم بحرية واخذ النتائج التى يتوصل اليها الصحفيون بجدية.

وكان مارك لوبل ، مراسل بى بى سى قد قال إنه اعتقل و3 من زملائه فى العاصمة الدوحة أثناء محاولتهم تصوير مجموعة من العمال النيباليين بداية الشهر الحالى ، وتم احتجازهم اكثر من 24 ساعة ومنعهم لاحقا من مغادرة قطر لحوالى أسبوع.
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مصر 365

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