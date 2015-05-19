تأجيل دعوى تطالب رئيس وزراء بريطانيا بتعويض الشعب الفلسطينى

أجلت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أمجد الكنيسى، وسكرتارية محمد سعد،، الدعوى المقامة من على الهابط المحامى وكيلا عن عونى سليم دياب ممثل "الحملة الشعبية الفلسطينية" لمقاضاة المملكة المتحدة، ضد رئيس وزراء الحكومة البريطانية، وعدد من الدول التى من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا بالإضافة إلى الأمم المتحدة، والتى تطالب المدعى عليهم بالاعتراف بمسئولية ما حدث للشعب الفلسطينى، ودفع تعويض رمزى للمدعى مبلغ مليون جنيه مصرى، إلى جلسة 27 يوليو المقبل، للمستندات.

وكان على الهابط مقيم الدعوى تقدم لهيئة المحكمة بحافظة مستندات تحتوى على عدة صور من الاتفاقيات الدولية والتى من بينها "اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من المحاكمة ضد محاكم الدول الأخرى، وجينيف الخاصة بحماية المدنية والعسكرية وقت الحرب، والنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية".

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