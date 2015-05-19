عبد الواحد: ميدو ' دماغه خفيفة ' .. لو عمل بفكره لتوج الزمالك بالدوري

أشاد عبد الواحد السيد حارس مرمى مصر المقاصة بالقدرات التدريبية لأحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك.

وقال عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية لقناة (صدى البلد):"ميدو مدرب مميز للغاية، ولكنه يتأثر عندما تتراجع نتائج الفريق. دماغه خفيفة شوية".

وأضاف قائد الزمالك السابق "أعتقد لو كان ميدو عمل بفكره فقط، لفاز الزمالك بالدوري الموسم الماضي، لقد كانت البطولة قريبة للغاية".

وتابع "لقد كان ميدو دائمًا يقول لي أتمنى أن أدرب الزمالك الموسم الحالي".

وأتم "أستبعد أن يكون ميدو قد ساهم في صفقات الزمالك الجديدة، لقد أكد لي في أحد المباريات الإفريقية الموسم الماضي، أنه لا يعلم أسماءهم".

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع 18 لاعبًا مطلع الموسم الجاري.